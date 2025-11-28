Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Mann schlägt Frau

Am Donnerstag (20.11.2025) zeigte ein Passant in Heidenheim Zivilcourage und half einer Frau.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr war ein Paar in der Seestraße unterwegs. Ein Passant beobachtete, wie der 25-jährige Mann auf Höhe eines Supermarktes seiner 23-jährige Freundin mit der Faust ins Gesicht schlug und sie mit dem Fuß trat. Der Passant ging dazwischen und der Schläger unterließ weitere Gewalt gegen seine Freundin. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322-432) hat nun von der Körperverletzung Kenntnis erlangt. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei den bislang noch unbekannten Passanten als wichtigen Zeuge.

