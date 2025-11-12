Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251112-1: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hürth (ots)

Frau erlitt leichte Verletzungen

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag (11. November) in Alt-Hürth sind eine Frau (28) leicht sowie ein Junge (4) und ein Mädchen (6) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (53) eines Skodas gegen 15.15 Uhr auf der Industriestraße von der Luxemburger Straße kommend in Richtung Knapsack gefahren. Gleichzeitig habe die 28-Jährige mit den zwei Kindern die Industriestraße im Bereich der Kreuzung der Industriestraße und Kendenicher Straße an einer Fußgängerampel überquert. Dabei habe der Skoda die drei Fußgänger erfasst. Sie stürzten auf den Asphalt und erlitten dabei die leichten und schweren Verletzungen.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Unfallstelle bis etwa 17.45 Uhr. Ein Drogenvortest beim Skodafahrer zeigte ein positives Ergebnis für Cannabis an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die eine Ärztin später auf einer Polizeiwache entnahm. Zudem stellten die Polizisten den Skoda sowie das Handy des 53-Jährigen sicher. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie gehen unter anderem Hinweisen nach, wonach der Skodafahrer über eine rote Ampel gefahren sein könnte. (jus)

