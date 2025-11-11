Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251111-1: Zeugensuche nach Raub einer Handtasche

Frechen (ots)

Zeuge half Geschädigter

Am Montagabend (10. November) soll ein Unbekannter eine Fußgängerin (48) in Frechen überfallen und eine dunkle Handtasche geraubt haben. Der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Zur Tatzeit sei er schwarz gekleidet gewesen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 22.30 Uhr soll die Dame nach einem Einkauf in einem Kiosk zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs gewesen sein. Plötzlich habe sie einen Schlag am Hinterkopf gespürt und sei gestürzt. Dann habe ein Mann ihre Tasche entwendet und sei in Richtung Josefstraße davongelaufen. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Vorfall, half der Frau und rief die Polizei.

Polizisten nahmen den Sachverhalt auf, fahndeten nach dem Täter und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell