Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251110-2: Unbekannte brachen in Wohnräume ein - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Wertgegenstände gestohlen

Einbrecher sind am Freitag (7. November) und Samstag (8. November) in Wohnungen in Kerpen, Bergheim und Frechen eingedrungen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Freitag sollen Unbekannte zwischen 8.45 Uhr und 12.45 Uhr in ein Haus im Bereich des Starenwegs (Frechen) eingebrochen sein und alle Räumlichkeiten durchwühlt haben. Ob die Täter Beute machten, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Polizisten stellten vor Ort ein aufgehebeltes Fenster und eine geöffnete Terrassentür fest. Bei der Sachverhaltsaufnahme teilte die Geschädigte mit, dass am Tag zuvor eine Unbekannte circa 170 Zentimeter große Frau mit einem dunklen Zopf an ihrer Haustür geklingelt und vorgegeben habe, Gemüse verkaufen zu wollen. Sie sei darauf in einen Transporter gestiegen und davongefahren.

An der Schulstraße in Bergheim sollen Unbekannte zwischen Freitag 14.30 Uhr und Samstag 0.15 Uhr durch ein Fenster eingebrochen sein und Schmuck sowie einen Kissenbezug entwendet haben.

Im gleichen Tatzeitraum drangen Unbekannte durch eine Terrassentür in eine Wohnung an der Franz-Lenders-Straße in Frechen ein und durchwühlten die Zimmer. Sie sollen eine Uhr und Sneaker gestohlen haben.

Zwischen Samstag 17.30 Uhr und 20.40 Uhr verschafften sich Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Fuchsiusstraße in Kerpen und entwendeten einen Wandtresor.

In allen Fällen dokumentierten hinzugerufene Beamte Spuren an den Tatorten und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

