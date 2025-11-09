Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251109-1: Treffen der Tuningszene in Bedburg aufgelöst

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zahlreiche Platzverweise wurden erteilt.

Am späten Samstagabend (8. November) gegen 23:00 Uhr versammelten sich circa 200 Personen mit ihren getunten Autos im Bereich der Nikolaus-Otto-Straße im Industriegebiet Bedburg Kaster. Dort fielen sie durch lautstarke "Fahrübungen" auf. Als die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte sich der Gruppe näherten, bewarfen vermummte Personen diese mit Böllern, bedrohten sie mit Eisenstangen und zündeten mehrere bengalische Feuer. Gemeinsam mit Verstärkungskräften stellten die Beamtinnen und Beamten die Personalien der Personen fest und sprachen Platzverweise aus. Die eingesetzten Kräfte leiteten ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen werden die Beamten des Kriminalkommissariats in Bergheim übernehmen. (bb)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell