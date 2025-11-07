PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251107-2: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Schülern

Pulheim (ots)

Busse stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (7. November) in Pulheim sind mehrere Schüler leicht verletzt worden. An einer Bushaltestelle sollen zwei Busse aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert sein. Mehrer Schüler in den Bussen stürzten und verletzten sich.

Gegen 13.30 Uhr soll ein Schulbus an einer Bushaltestelle an der Hackenbroicher Straße auf einen davorstehenden Bus aufgefahren sein. Insgesamt 15 Schüler in den Bussen sollen sich bei dem Aufprall verletzt haben. 14 Schüler konnten nach einer Behandlung durch die Rettungskräfte vor Ort an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Ein Schüler ist vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei der Unfallaufnahme wird die Polizei Rhein-Erft-Kreis durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützt. Die Unfallaufnahme dauert an. Die weiteren Ermittlungen werden die Beamten des Verkehrskommissariats übernehmen. (hw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

