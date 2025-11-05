PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251105-2: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Hürth (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte Polizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 165 bis 170 Zentimeter großen Mann. Er soll am Dienstagmittag (4. November) versucht haben, in ein Haus in Alt-Hürth einzubrechen. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose sowie eine Kappe und eine Bauchtasche getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand habe eine Zeugin gegen 13.20 Uhr den Unbekannten im Terrassenbereich eines Hauses an der Kendenicher Straße beobachtet. Er habe laut Zeugenaussage versucht, ein Fenster zu öffnen. Als der Täter die Zeugin bemerkte, sei er über einen Garten in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und stellten Hebelmarken an zwei Fenstern des Hauses fest. Die Beamten nahmen eine Strafanzeige auf.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

