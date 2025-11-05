Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251105-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (4. November) in Erftstadt-Erp ist eine Radfahrerin (86) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo sie derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (57) eines Ford gegen 16 Uhr auf der Landesstraße (L) 33 in Richtung Friesheim gefahren. Gleichzeitig sie die 86-Jährige vor ihm auf dem Radweg parallel zur L 33 gefahren. In Höhe der Einmündung zum Ahremer Weg sei die Seniorin nach links auf die Fahrbahn gefahren, um die Straße zu überqueren. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung habe der 57-Jährige eigenen Angaben zufolge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Radfahrerin sei auf die Windschutzscheibe geprallt und nach links in einen Graben geschleudert worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis etwa 19.30 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell