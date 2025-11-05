PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251105-1: Radfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Erftstadt (ots)

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend (4. November) in Erftstadt-Erp ist eine Radfahrerin (86) lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, wo sie derzeit intensivmedizinisch behandelt wird.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (57) eines Ford gegen 16 Uhr auf der Landesstraße (L) 33 in Richtung Friesheim gefahren. Gleichzeitig sie die 86-Jährige vor ihm auf dem Radweg parallel zur L 33 gefahren. In Höhe der Einmündung zum Ahremer Weg sei die Seniorin nach links auf die Fahrbahn gefahren, um die Straße zu überqueren. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung habe der 57-Jährige eigenen Angaben zufolge einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Radfahrerin sei auf die Windschutzscheibe geprallt und nach links in einen Graben geschleudert worden.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die Einsatzkräfte sperrten den Unfallort für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis etwa 19.30 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 13:09

    POL-REK: 251104-3: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

    Hürth (ots) - Drogenvortest positiv auf Amphetamine, Cannabis und Kokain Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (4. November) einen Autofahrer (40) in Alt-Hürth gestoppt. Er steht im Verdacht, ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Gegen 3 Uhr fiel den Beamten ein Peugeot auf der Duffesbachstraße auf. Sie kontrollierten den Fahrer (40) im Rahmen einer allgemeinen ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:53

    POL-REK: 251104-2: Diebstahl auf Baustelle - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Kabeltrommeln entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Samstagnachmittag (1. November) und Montagmorgen (3. November) von einer Baustelle in Hürth Kabeltrommeln entwendet haben sollen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 10:26

    POL-REK: 251104-1: Betrüger nehmen Senior Goldmünzen ab

    Wesseling (ots) - Zeuge beobachtete zwei Tatverdächtige Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Männern, die am Freitagmittag (31. Oktober) in Wesseling einen Senior betrogen haben sollen. Im Glauben, sich mit Polizeibeamten zu unterhalten, überlies der Wesselinger den Tätern mehrere Goldmünzen. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, die in einem grauen Audi mit Städtekennung Kempen Krefeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren