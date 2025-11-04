PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251104-2: Diebstahl auf Baustelle - Zeugensuche

Hürth (ots)

Kabeltrommeln entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Samstagnachmittag (1. November) und Montagmorgen (3. November) von einer Baustelle in Hürth Kabeltrommeln entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Montag, 8 Uhr den Bauzaun einer Baustelle an der Rodenkirchener Straße geöffnet haben. Von der Baustelle an den dortigen Bahngleisen sollen sie zahlreiche Kabeltrommeln entwendet haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 10:26

    POL-REK: 251104-1: Betrüger nehmen Senior Goldmünzen ab

    Wesseling (ots) - Zeuge beobachtete zwei Tatverdächtige Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei Männern, die am Freitagmittag (31. Oktober) in Wesseling einen Senior betrogen haben sollen. Im Glauben, sich mit Polizeibeamten zu unterhalten, überlies der Wesselinger den Tätern mehrere Goldmünzen. Alarmierte Polizisten fahndeten nach den Tätern, die in einem grauen Audi mit Städtekennung Kempen Krefeld ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 14:09

    POL-REK: 251103-2: Zwei Männer nach Einbruch festgenommen

    Pulheim (ots) - Diensthundführer durchsuchte Haus und traf auf Tatverdächtige Polizisten haben am Freitagabend (31. Oktober) zwei Männer (22, 23) in Pulheim vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in ein Haus eingebrochen zu sein. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Tageswohnungseinbruchs verantworten. Gegen 21 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er verdächtige ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 13:56

    POL-REK: 251103-1: Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

    Hürth (ots) - Täter flüchteten mit Bargeld Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach vier Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (3. November) gewaltsam in eine Tankstelle in Hürth-Hermülheim eingebrochen und mit Bargeld geflüchtet sein sollen. Sie sollen zur Tatzeit Sturmhauben und Handschuhe getragen haben. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren