Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251104-2: Diebstahl auf Baustelle - Zeugensuche

Hürth (ots)

Kabeltrommeln entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Samstagnachmittag (1. November) und Montagmorgen (3. November) von einer Baustelle in Hürth Kabeltrommeln entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen Unbekannte zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Montag, 8 Uhr den Bauzaun einer Baustelle an der Rodenkirchener Straße geöffnet haben. Von der Baustelle an den dortigen Bahngleisen sollen sie zahlreiche Kabeltrommeln entwendet haben. Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell