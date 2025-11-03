Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251103-2: Zwei Männer nach Einbruch festgenommen

Pulheim (ots)

Diensthundführer durchsuchte Haus und traf auf Tatverdächtige

Polizisten haben am Freitagabend (31. Oktober) zwei Männer (22, 23) in Pulheim vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, in ein Haus eingebrochen zu sein. Die Tatverdächtigen müssen sich nun in Verfahren wegen des Verdachts des Tageswohnungseinbruchs verantworten.

Gegen 21 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche aus Richtung eines Reihenhauses an der Raiffeisenstraße gehört hätte. Die alarmierten Polizisten umstellten das Gebäude. Ein Diensthundführer durchsuchte mit seinem Hund das Haus und traf auf die beiden Tatverdächtigen. Die Beamten fixierten die Männer, befragten sie und nahmen sie vorläufig fest.

Im Innern des Hauses sollen die Tatverdächtigen Schränke und Kommoden durchwühlt haben. Zudem stellten die Beamten eine eingeschlagene Terrassentür sowie Hebelspuren an der Haustür fest. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des Kriminalkommissariats 13 übernommen. (jus)

