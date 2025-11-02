PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251102-2: Brand in einem Mehrfamilienhaus - eine tödlich verletzte Person

Brühl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am späten Samstagabend (01. November) gegen 22:55 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Brühl-Kierberg. Die Bewohner selber bemerkten Rauch im Haus, konnten sich größtenteils noch gegenseitig warnen und die Feuerwehr alarmieren. Vier Bewohner mit deutscher und nicht deutscher Staatsangehörigkeit wurden leicht verletzt ambulant im Krankenhaus Brühl behandelt. Für einen 46-Jährigen bulgarischen Bewohner kam die Hilfe jedoch zu spät; er erlitt tödliche Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist das Feuer in der Wohnung des 46-Jährigen ausgebrochen. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner konnten bei Freunden und in Hotels untergebracht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ns)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

