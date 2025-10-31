PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251031-1: Tür von Juweliergeschäft mit Auto beschädigt

Erftstadt (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei fahndet nach fünf unbekannten Personen, die in der Nacht zu Freitag (31. Oktober) versucht haben sollen, in ein Juweliergeschäft in Erftstadt-Liblar einzubrechen. Zur Tatzeit seien sie schwarz gekleidet und vermummt gewesen sein. Zudem seien sie in einem weißen Seat unterwegs gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern, zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit oder zu einem Auto mit Beschädigungen im Bereich des Hecks nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand soll gegen 4 Uhr ein weißer Seat vor das Geschäft an der Straße "Holzdamm" vorgefahren sein. Auf den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera sind zeitgleich vier Personen zu erkennen. Das Auto sei rückwärts gegen die Eingangstür des Juweliers gefahren, wodurch die Glasscheibe der Tür beschädigt wurde. Anschließend sei das Quintett ohne Beute in Richtung Bliesheimer Straße geflohen.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf. Sie dokumentierten die Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

