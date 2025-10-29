PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251029-3: Polizisten stoppten mutmaßlichen Drogendealer

Frechen (ots)

Verkehrskontrolle endete in Durchsuchung

Polizisten haben am Montagmittag (27. Oktober) einen E-Scooterfahrer (19) in Frechen gestoppt. Der 19-Jährige muss sich nun in Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Fahrens auf einem Elektrokleinstfahrzeug unter Drogeneinfluss, verantworten.

Laut ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Zweirad gegen 14.45 Uhr auf der Dr.-Tusch-Straße unterwegs und bog auf die Alte Straße ab. Polizisten beabsichtigten ihn für eine allgemeine Verkehrskontrolle anzuhalten. Er ignorierte die Ansprache der Polizisten und bog mit dem E-Scooter in einen Park ab. Die Polizisten suchten weiter nach dem Verdächtigen und stoppten ihn schließlich im Bereich der Alte Straße.

Zwecks Identitätsfeststellung durchsuchten die Einsatzkräfte die mitgeführte Tasche des 19-Jährigen. Dabei fanden die Beamten unter anderem Tütchen gefüllt mit Cannabis, eine Waage sowie Bargeld. Bei der Durchsuchung der Kleidung fanden sie zudem ein Messer und zwei Mobiltelefone. Der Mann gab an Cannabis konsumiert zu haben. Zudem stellten die Polizisten geweitete Pupillen bei ihm fest und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm. Bei der Sachverhaltsaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der nunmehr Beschuldigte mit Drogen handeln könnte.

Nach Erhalt eines Durchsuchungsbeschlusses, durchsuchten Polizisten die Wohnräume des 19-Jährigen am Abend. Dabei unterstützte ein Diensthundführer der Polizei Köln mit seinem Diensthund. Die Einsatzkräfte fanden Cannabis, SIM-Karten und Verpackungsmaterial. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

