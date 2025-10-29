PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251029-1: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld

Hürth (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die sich am Dienstagnachmittag (28. Oktober) auf einer Autobahnraststätte in Hürth als Polizisten ausgegeben und Bargeld erbeutet haben sollen. Eine der Personen habe eine Mütze getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Unbekannten gegen 14.45 Uhr zwei Männer (31, 65) an der Raststätte "Ville West" an der Bundesautobahn (BAB) 1 angehalten und sich als Polizisten ausgegeben haben. Unter einem Vorwand sollen sie eine Tasche der Geschädigten durchsucht und daraus Bargeld entnommen haben. Anschließend seien die Täter samt Beute davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.10.2025 – 14:59

    POL-REK: 251028-2: Parkautomat beschädigt

    Wesseling (ots) - Zeugen gesucht Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Montagnacht (27. Oktober) und Montagmorgen einen Parkautomat an einem Einkaufszentrum in Wesseling beschädigt haben sollen. Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Laut ersten ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 13:43

    POL-REK: 251028-1: Zeugensuche nach Einbrüche in Geschäfte

    Rhein-Erft-Kreis (ots) - Geld, Scheren und E-Scooter entwendet Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (26. Oktober) in einen Friseursalon sowie zwischen Samstag (25. Oktober) und Sonntag (26. Oktober) in zwei Bekleidungsgeschäfte in Pulheim-Stommeln eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:02

    POL-REK: 251027-1: Autofahrer flüchtete nach Verkehrsunfall vor Polizeikontrolle

    Kerpen (ots) - Mann ohne gültige Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs Polizisten haben am Sonntagmittag (26. Oktober) den Fahrer (32) eines Geländewagens in Kerpen gestoppt. Der Mann habe einen Verkehrsunfall verursacht, sei vom Unfallort davongefahren und vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Zudem besteht der Verdacht, dass er ohne gültige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren