Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251029-1: Falsche Polizisten erbeuten Bargeld

Hürth (ots)

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Unbekannten, die sich am Dienstagnachmittag (28. Oktober) auf einer Autobahnraststätte in Hürth als Polizisten ausgegeben und Bargeld erbeutet haben sollen. Eine der Personen habe eine Mütze getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Unbekannten gegen 14.45 Uhr zwei Männer (31, 65) an der Raststätte "Ville West" an der Bundesautobahn (BAB) 1 angehalten und sich als Polizisten ausgegeben haben. Unter einem Vorwand sollen sie eine Tasche der Geschädigten durchsucht und daraus Bargeld entnommen haben. Anschließend seien die Täter samt Beute davongefahren.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell