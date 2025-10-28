PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251028-1: Zeugensuche nach Einbrüche in Geschäfte

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Geld, Scheren und E-Scooter entwendet

Die Polizei fahndet derzeit nach Unbekannten, die in der Nacht zu Sonntag (26. Oktober) in einen Friseursalon sowie zwischen Samstag (25. Oktober) und Sonntag (26. Oktober) in zwei Bekleidungsgeschäfte in Pulheim-Stommeln eingebrochen sind. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen drangen zwei Männer gegen 3.30 Uhr durch die Eingangstür in den Friseursalon an der Venloer Straße ein. Sie sollen den Kassenbereich durchwühlt und eine Haarschneidescheren sowie einen E-Scooter entwendet haben.

Hinzugerufene Polizisten stellten Beschädigungen an der Eingangstür fest.

Zwischen Samstagmittag, 13 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr sollen Täter in ein Schuhgeschäft und ein Bekleidungsgeschäft an der Hauptstraße eingebrochen sein. Dort sollen die Diebe jeweils Geld entwendet haben.

Polizisten nahmen die Sachverhalte auf, dokumentierten Spuren und fertigten Strafanzeigen. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

