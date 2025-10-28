Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251028-2: Parkautomat beschädigt

Wesseling (ots)

Zeugen gesucht

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die zwischen Montagnacht (27. Oktober) und Montagmorgen einen Parkautomat an einem Einkaufszentrum in Wesseling beschädigt haben sollen. Die Sachbearbeiter der Zentralen Anzeigenbearbeitung nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Täter den Automaten an der Flach-Fengler-Straße zwischen 1 Uhr und 6.45 Uhr auf unbekannte Weise beschädigt haben. Entwendet wurde laut ersten Erkenntnissen nichts.

Hinzugerufene Beamte sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell