Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251029-2: Zeugensuche nach Einbruch in Shishabar

Bergheim (ots)

Automaten aufgebrochen und Geld entwendet

Unbekannte sollen in Bergheim zwischen Dienstagnacht (28. Oktober) und Dienstagmorgen in eine Shishabar eingebrochen sein und Automaten aufgebrochen haben. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen Unbekannte die Tür des Hintereingangs aufgebrochen und Spielautomaten beschädigt haben. Sie sollen daraus Geld sowie ein Kassensystem entwendet haben und geflüchtet sein.

Hinzugerufene Polizisten nahmen am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr den Sachverhalt auf und fertigten eine Strafanzeige. Weitere Beamte sicherten Spuren am Tatort. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

