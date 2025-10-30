Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251030-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

Frechen (ots)

Bargeld und Schmuck entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 35 bis 40 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann. Er soll am Mittwoch (29. Oktober) in eine Wohnung in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Mütze und eine dunkle, weite Jacke getragen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zum Täter oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Geschädigten ihre Wohnung am Vorgebirgsweg gegen 11 Uhr verlassen haben. Als sie gegen 19 Uhr zurückkehrten, sollen sie ein offenstehendes Fenster und die durchwühlten Zimmer bemerkt haben. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Täter Bargeld und Schmuck sowie einen Tresor, der in der Nähe des Tatorts von Zeugen wieder aufgefunden wurde.

Die hinzugerufenen Polizisten befragten Zeugen und Geschädigte, dokumentierten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell