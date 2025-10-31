PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251031-2: Polizisten stoppten Bus mit mutmaßlichen Taschendieben

Kerpen (ots)

Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis

Tatverdächtige (23, 32, 33) sollen am Donnerstag (30. Oktober) in Kerpen zwei Geschädigten in einem Bus Wertgegenstände gestohlen haben. Ein Zeuge bemerkte die mutmaßlichen Taschendiebe und rief die Polizei. Die Beamten nahmen die drei Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des Kriminalkommissariats 22 dauern an.

Gegen 16 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Drei Männer sollen in einem Linienbus zwei Fahrgäste bestohlen haben. Polizisten fuhren umgehend zu dem Bus, stoppten ihn in der Nähe das Bahnhofs Sindorf und kontrollierten Verdächtige, die auf die Beschreibung des Zeugen passte. Die Beamten führten die Männer aus dem Bus und durchsuchten sie. Unter einem Sitz stellten die Polizisten schließlich ein entwendetes Mobiltelefon sowie zwei Geldbörsen fest und übergaben die Wertgegenstände zurück an die jeweiligen Besitzer.

Die Einsatzkräfte nahmen die nunmehr Beschuldigten vorläufig fest, brachten sie zu einer Polizeiwache und fertigten Strafanzeigen. Die Männer müssen sich nun in Verfahren verantworten. (sc)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

