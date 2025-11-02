PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251102-1: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall und wird durch Unfallbeteiligten gestellt

Frechen (ots)

Am Freitagabend (31. Oktober) um 20.30 Uhr kam einem 54-jährigen Dormagener auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Frechen in einer Rechtskurve ein Peugeot entgegen. Der Fahrer des Peugeots fuhr dabei so weit links, dass er mit dem VW Transporter des Dormageners zusammenstieß. Als die beiden Unfallbeteiligten sich daraufhin auf einem nahegelegen Parkplatz über das Unfallgeschehen unterhielten, flüchtete der 20-jährige Unfallverursacher mit ungeklärter Staatsangehörkeit plötzlich fußläufig in Richtung Zedernweg. Der 54-Jährige konnte den alkoholisierten Mann einholen und stoppen. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten, versuchte der 20-Jährige erneut zu flüchten, konnte jedoch aufgehalten werden. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Die Uniformierten nahmen den 20-Jährigen fest und ordneten eine Blutprobe an. Sie fertigten mehrere Strafanzeigen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (bme)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rhein-Erft-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rhein-Erft-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 14:29

    POL-REK: 251031-2: Polizisten stoppten Bus mit mutmaßlichen Taschendieben

    Kerpen (ots) - Aufmerksamer Zeuge gab entscheidenden Hinweis Tatverdächtige (23, 32, 33) sollen am Donnerstag (30. Oktober) in Kerpen zwei Geschädigten in einem Bus Wertgegenstände gestohlen haben. Ein Zeuge bemerkte die mutmaßlichen Taschendiebe und rief die Polizei. Die Beamten nahmen die drei Verdächtigen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Sachbearbeiter des ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:52

    POL-REK: 251031-1: Tür von Juweliergeschäft mit Auto beschädigt

    Erftstadt (ots) - Polizei bittet Zeugen um Hinweise Die Polizei fahndet nach fünf unbekannten Personen, die in der Nacht zu Freitag (31. Oktober) versucht haben sollen, in ein Juweliergeschäft in Erftstadt-Liblar einzubrechen. Zur Tatzeit seien sie schwarz gekleidet und vermummt gewesen sein. Zudem seien sie in einem weißen Seat unterwegs gewesen. Die Beamten des ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:50

    POL-REK: 251030-1: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch

    Frechen (ots) - Bargeld und Schmuck entwendet Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem circa 35 bis 40 Jahre alten und etwa 180 Zentimeter großen Mann. Er soll am Mittwoch (29. Oktober) in eine Wohnung in Frechen-Königsdorf eingebrochen sein. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Mütze und eine dunkle, weite Jacke getragen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren