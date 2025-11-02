Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251102-1: Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall und wird durch Unfallbeteiligten gestellt

Frechen (ots)

Am Freitagabend (31. Oktober) um 20.30 Uhr kam einem 54-jährigen Dormagener auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Frechen in einer Rechtskurve ein Peugeot entgegen. Der Fahrer des Peugeots fuhr dabei so weit links, dass er mit dem VW Transporter des Dormageners zusammenstieß. Als die beiden Unfallbeteiligten sich daraufhin auf einem nahegelegen Parkplatz über das Unfallgeschehen unterhielten, flüchtete der 20-jährige Unfallverursacher mit ungeklärter Staatsangehörkeit plötzlich fußläufig in Richtung Zedernweg. Der 54-Jährige konnte den alkoholisierten Mann einholen und stoppen. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten, versuchte der 20-Jährige erneut zu flüchten, konnte jedoch aufgehalten werden. Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und sich unerlaubt in Deutschland aufhält. Die Uniformierten nahmen den 20-Jährigen fest und ordneten eine Blutprobe an. Sie fertigten mehrere Strafanzeigen. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (bme)

