Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251103-1: Einbruch in Tankstelle - Zeugensuche

Hürth (ots)

Täter flüchteten mit Bargeld

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach vier Unbekannten, die in der Nacht zu Montag (3. November) gewaltsam in eine Tankstelle in Hürth-Hermülheim eingebrochen und mit Bargeld geflüchtet sein sollen. Sie sollen zur Tatzeit Sturmhauben und Handschuhe getragen haben.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen sollen die Unbekannten zwischen 2.50 Uhr und 3.20 Uhr das Tankstellengelände an der Luxemburger Straße aufgesucht haben. Sie sollen eine Scheibe der Eingangstür aufgehebelt und schließlich mit Bargeld aus dem Verkaufsraum geflüchtet sein.

Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Die sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

