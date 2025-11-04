Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251104-3: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Hürth (ots)

Drogenvortest positiv auf Amphetamine, Cannabis und Kokain

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag (4. November) einen Autofahrer (40) in Alt-Hürth gestoppt. Er steht im Verdacht, ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Gegen 3 Uhr fiel den Beamten ein Peugeot auf der Duffesbachstraße auf. Sie kontrollierten den Fahrer (40) im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und die Kennzeichen am Peugeot gefälscht waren. Zudem wirkte der 40-Jährige rastlos und schwitzte stark. Ein Drogenvortest zeigt ein positives Ergebnis für Amphetamine, Cannabis und Kokain.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Sie untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell