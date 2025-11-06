PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-REK: 251106-1: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Zusammenstoß mit Auto im Einmündungsbereich

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (5. November) in Frechen-Königdorf ist ein Kradfahrer (31) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei die Fahrerin (23) eines Audi gegen 15 Uhr auf der Alte Aachener Straße gefahren. Gleichzeitig sei der 31-Jährige auf der Aachener Straße in Richtung Horrem gefahren. An der Einmündung von Alte Aachener Straße und Aachener Straße habe die 23-Jährige beabsichtigt, nach links in Richtung Königsdorf abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten und der Zweiradfahrer stürzte.

Alarmierte Polizisten dokumentierten die Spuren am Unfallort, befragten Zeugen und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten sperrten die Einsatzkräfte den Unfallort bis etwa 15.50 Uhr. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell

