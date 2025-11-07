Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251107-1: Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pulheim (ots)

Dame stürzte beim Einsteigen in den Bus

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (6. November) in Pulheim ist eine Frau (82) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand habe die 82-Jährige gegen 10.15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Mittelstraße gestanden. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Seniorin beim Einsteigen in einen Bus gestürzt und habe sich dabei schwer verletzt.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (jus)

