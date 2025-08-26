Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Scheeßel: Polizei ermittelt nach Graffiti-Schmierereien - Zeugen gesucht ++ Rotenburg: Brand auf Kuhweide - Polizei ermittelt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Die Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti-Straftaten im Vahlder Weg und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Zeitraum vom 16.08.2025 bis zum 20.08.2025 beschmierten bislang unbekannte Täter zwei Stromverteilerkästen mit Fußballparolen. In einem weiteren Fall, zwischen dem 22.08.2025 und dem 25.08.2025, sprühten Unbekannte großflächig eine Fußballparole (ca. 2 x 13 Meter) sowie mehrere kleinere Tags an die Fassade eines stillgelegten Hofgebäudes.

Zeugen, die in letzter Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf Personen geben können, die dort Fußballparolen gesprüht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Rotenburg unter Tel. 04261/947-0 zu melden.

++ Rotenburg: Brand auf Kuhweide - Polizei ermittelt ++

Rotenburg. Am Montagabend (25.08.2025), gegen 20:00 Uhr, geriet eine Kuhweide hinter dem Ratsgymnasium am dortigen Fuß- und Radweg in Brand. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 8 x 1 Metern unterhalb des Weidezauns aus. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Tiere kamen nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter Tel. 04261/947-0 entgegen.

