Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Tatverdächtige nach Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Mittwochvormittag (23.10.2024) beobachteten Polizeikräfte in der Kanalstraße einen 21-Jährigen beim Verkauf von Kokain. Die Polizeikräfte stellten bei dem Mann mehrere verkaufsfertige Portionen Kokain sicher.

Daraufhin wurde seine Wohnung in Mannheim durchsucht. Hierbei wurde auch ein zuvor ins Visier der Ermittler geratener 27-Jähriger, sowie ein 49-Jähriger in der Wohnung angetroffen. Außerdem stellten die Beamten weitere verkaufsfertige Portionen Kokain sicher. Insgesamt wurden rund 20 Gramm Kokain sichergestellt. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Der 49-Jährige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen mangels dringenden Tatverdachts auf freien Fuß gesetzt. Die beiden 21- und 27-Jährigen wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Beide Beschuldigte wurden im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

