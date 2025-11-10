Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 251110-1: Transporter aufgebrochen - Zeugensuche

Frechen (ots)

Täter entwendeten Werkzeuge

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem oder mehreren Unbekannten, die zwischen Freitagabend (7. November) und Samstagmittag (8. November) einen Transporter aufgebrochen und Werkzeuge entwendet haben sollen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der Transporter der Marke Renault im Bereich des Freimersdorfer Wegs gestanden. Zwischen Freitag, 19 Uhr und Samstag, 13.45 Uhr sollen Unbekannte die Seitentür gewaltsam geöffnet und diverse Werkzeuge entwendet haben.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell