POL-REK: 251111-2: Unbekannte brachen Zigarettenautomaten auf

Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren unbekannten Tätern, die im Zeitraum von Sonntagabend (9. November) bis Montagnachmittag (10. November) in Bergheim-Glessen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen haben.

Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Feststellungen im Tatzeitraum nehmen die zuständigen Ermittler der zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 17 Uhr am Montag meldete ein Zeuge den aufgebrochenen Automaten im Bereich der Straßen "Im Bruchfeldchen" und "Winfriedstraße". Alarmierte Polizisten stellten bei der Spurensicherung fest, dass die Täter vermutlich einen Trennschleifer zum Öffnen des Automaten genutzt haben müssen.

Die Beamten dokumentierten die Aufbruchspuren und fertigten eine Anzeige. Die Sachbearbeiter der zentralen Anzeigenbearbeitung haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (hw)

