Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung, Verkehrsunfälle, alkoholisiert unterwegs, Einbrüche

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Mann nach Streit geschlagen

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr war ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann im Bereich des Kocherquartiers unterwegs und stürzte in einen dortigen Zaun. Der Zaun wurde hierdurch beschädigt und der Betrunkene nahm eine Holzlatte des Zauns mit sich. Wenig später geriet er in einen Streit mit einer Gruppe Jugendlicher. In der Folge wurde der 28-Jährige von einem der Jugendlichen geschlagen und ging zu Boden. Er wurde durch die Schläge schwer verletzt. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Straße Im Schwurm geparkten Mercedes. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Am Samstag zwischen 08 Uhr und 14 Uhr versuchte ein Einbrecher sich Zutritt zu einem Wohnhaus im Landgraben zu verschaffen. Dies gelang dem Einbrecher nicht, jedoch beschädigte er hierbei eine Türe. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Oberrot - Hohenhardtsweiler: Pkw macht sich selbstständig

Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr startete ein 36-jähriger Mann seinen geparkten Opel in dem Mangehofweg und löste dabei die Handbremse, anschließend musste er nochmals aus seinem Fahrzeug aussteigen und sicherte seinen Opel dabei nicht ausreichend gegen Wegrollen. Der Pkw machte sich selbstständig und rollte das Gefälle der Hofeinfahrt herunter. Dabei erfasste der Opel den 36-Jährigen und quetschte diesen gegen einen geparkten Transporter. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rot am See: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Am Samstagabend, gegen 21:50 Uhr, wurde ein 49-jähriger Mann in der Reubacher Hauptstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,5 Promille. Aufgrund des Ergebnisses musste der Mann einer Blutentnahme zustimmen und seine Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein abgeben.

Crailsheim/Onolzheim: Einbruch in Wohnhaus

Im Zeitraum von Samstag, 20 Uhr bis Sonntag, 8 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Onolzheimer Hauptstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und begaben sich in die Küche. Auf demselben Weg verließen sie das Haus wieder. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde weder etwas entwendet noch durchwühlt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

