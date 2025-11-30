PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.11.2025

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf Parkplatz mit einer verletzten Person

Am Samstagvormittag kam es in der Werner-von-Siemens-Straße auf einem Supermarktparkplatz zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei übersah ein 53-jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Ford Transit einen 74-jährigen Fußgänger und touchierte diesen. Der Fußgänger kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Blaufelden: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:25 Uhr auf der Rothenburger Straße kurz nach Ortsende Blaufelden zu einem Unfall mit einem Pkw. Der 25-jährige Fahrer eines Smart fuhr von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Ebenfalls im Fahrzeug war ein 38-jähriger Beifahrer. Vermutlich wegen einer Unachtsamkeit kam der Fahrer in den Seitenstreifen, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und sich wegen der abschüssigen Böschung überschlug. Der Fahrer wurde leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 10:10

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Rems-Murr-Kreis vom 30.11.2025

    Aalen (ots) - Winnenden: Unfall zwischen zwei Pkw Am Samstagnachmittag gegen 14:20 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-List-Straße / Waiblinger Straße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Dabei übersah eine 40-jährige Volvo-Fahrerin eine rote Ampel als sie auf der Friedrich-List-Straße in Richtung Südumgehung fuhr. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit einer 67-jährigen Smart-Fahrerin, welche ordnungsgemäß ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 08:41

    POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 30.11.2025

    Aalen (ots) - Aalen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Rombachtunnel Am Samstagmittag gegen 12:55 Uhr kam es im Rombachtunnel zu einem Unfall zwischen zwei LKW. Dabei wurden an einem der LKW der Außenspiegel und die Seitenscheibe beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Durch die Glassplitter wurde der 44-jährige LKW-Fahrer leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 14:50

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Crailsheim: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 17:45 Uhr bog ein 63-Jähriger mit seinem PKW Volvo von der Zufahrt eines Autohauses nach links in die Haller Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der auf der Haller Straße mit seinem PKW BMW stadtauswärts unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der BMW wurde dadurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren