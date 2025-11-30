Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 30.11.2025

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall auf Parkplatz mit einer verletzten Person

Am Samstagvormittag kam es in der Werner-von-Siemens-Straße auf einem Supermarktparkplatz zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Dabei übersah ein 53-jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Ford Transit einen 74-jährigen Fußgänger und touchierte diesen. Der Fußgänger kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Blaufelden: Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:25 Uhr auf der Rothenburger Straße kurz nach Ortsende Blaufelden zu einem Unfall mit einem Pkw. Der 25-jährige Fahrer eines Smart fuhr von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Ebenfalls im Fahrzeug war ein 38-jähriger Beifahrer. Vermutlich wegen einer Unachtsamkeit kam der Fahrer in den Seitenstreifen, wodurch der Pkw ins Schleudern geriet und sich wegen der abschüssigen Böschung überschlug. Der Fahrer wurde leicht und der Beifahrer schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

