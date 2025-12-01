Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrt, Einbrüche, Widerstand

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Sonntag, 00:30 Uhr und 11:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim in der Jahnstraße ein, indem sie eine Fensterscheibe zerstörten. Aus dem Gebäude entwendeten die unbekannten Täter einen hohen zweistelligen Bargeldbetrag aus einer Spendenkasse. Das Polizeirevier Backnang bittet dazu um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen unter der Telefonnummer 07191 9090.

Backnang: Unfall mit verletzter Person

Am Samstag, gegen 11:20 Uhr wollte eine 14-Jährige die Stuttgarter Straße am Fußgängerüberweg queren. Eine 41-jährige VW-Fahrerin übersah die Jugendliche und erfasste diese. Die 14-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Kernen/Rommelshausen: Kellerräume durchwühlt

In der Zeit von Freitag, 00 Uhr und Samstag, 13:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter vermutlich über die Tiefgarage Zugang zum Kellergeschoss eines Hauses in der Beinsteiner Straße. Mindestens ein Kellerabteil wurde geöffnet und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Im Zeitraum von Samstag, 17:30 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Multivan. Der VW war zum Unfallzeitpunkt in einer Hofeinfahrt im Kelterweg geparkt. Der unbekannte Fahrzeuglenker verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Kernen/Rommelshausen: Briefkasten zerstört

Mutmaßlich mit einem pyrotechnischen Gegenstand zerstörten unbekannte Täter am Freitag einen Briefkasten in der Waiblinger Straße. Durch Zeugen konnten Böllergeräusche wahrgenommen werden. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Trunkenheitsfahrt

Ein 44-jähriger Jeep-Fahrer wurde am Sonntag, gegen 04:20 Uhr in der Waiblinger Straße auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert, nachdem er durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss mit einer Anzeige rechnen.

Schorndorf: Betrunken Auto gefahren

Am Samstag, gegen 23:40 Uhr wurde ein 45-jähriger Fahrer eines VW Crafter im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Verkehrstüchtigkeit überprüft. Dabei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der 45-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Remshalden/Grunbach: Einbruch

Am Sonntag, zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter über ein Fenster in eine Erdgeschosswohnung in der Stuttgarter Straße ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuckgegenstände von niedrigem fünfstelligem Wert. Die Polizei in Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet zum Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Welzheim: Schlägerei und Widerstand

Am späten Freitag kam es kurz vor Mitternacht in der Wilhelmstraße aus unbekannter Ursache zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Dabei soll es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Bei Eintreffen der Polizei gestaltete sich die Sachlage unklar. Es waren einige, teils stark alkoholisierte Menschen vor Ort. Als ein 40-jähriger Mann nach seinen Personalien gefragt wurde, reagierte dieser aggressiv und beleidigend. Als er sich weiterhin weigerte, seine Personalien anzugeben und versuchte die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er festgehalten. Aus diesem Griff versuchte sich der 40-Jährige gewaltsam zu befreien. Er musste am Boden fixiert und mit Handschließen geschlossen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Das Polizeirevier Schorndorf führt die weiteren Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Winnenden: Stoppschild missachtet

Eine 74-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Sonntag gegen 15 Uhr in der Schloßstraße ein Stoppschild und fuhr in den Kreuzungsbereich, ohne zu halten. Daraufhin kam es in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten 33-jährigen Nissan-Fahrer. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Winnenden: Unklarer Unfallhergang - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend gegen 18:10 Uhr kam es in der Waiblinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer sowie eine 48-jährige VW-Fahrerin befuhren beide die L1140 aus der Richtung Rems-Murr-Klinikum in Fahrtrichtung Waiblinger Straße, als sie beide nach links auf diese einfuhren. Beim Abbiegevorgang kam es schließlich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen der Beteiligten bittet die Polizei Winnenden unter der 07195 6940 um Hinweise zum Unfallhergang.

Winnenden/Lange Weiden: Einbruch in Wohnung

Im Zeitraum zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 22:15 Uhr, wurde in der Gertrud-Bäumer-Allee in eine Wohnung eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über eine Terrassentür Zugang zur Wohnung und durchwühlten dort die Räumlichkeiten. Die Diebe entwendeten anschließend Schmuck und Bargeld in einer Gesamthöhe von mehreren hundert Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07195 6940 mit Hinweisen zum Einbruch zu melden.

