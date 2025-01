POL-MA: Schönau/Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Suche nach zwei vermissten 15-jährigen Mädchen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Bereits am Freitagabend artete in Eberbach ein Streit zwischen mehreren Männern aus und mündete in Handgreiflichkeiten aus. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt. Zeugen verständigten gegen 23.30 Uhr die Polizei, da der 53-Jährige vor einem Lokal in der ...

