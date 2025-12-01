PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Wohnhaus - Tote Person gefunden

Aalen (ots)

Obersontheim: Brand in Wohnhaus - Tote Person gefunden

Am frühen Montagmorgen kam es zum Brand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Das Feuer weitete sich auf das gesamte Gebäude aus, sodass dieses im Vollbrand stand. Die Feuerwehr war vor Ort und konnte ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindern und den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 000 Euro. Im Gebäude wurde eine tote Person aufgefunden bei der es sich um den Bewohner des Hauses handeln könnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der Person aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

