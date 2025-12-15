PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Udorf

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2025 auf den 12.12.2025 um 18:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in Marsberg-Udorf einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt auf ein Grundstück in der Richard-Schleimer-Straße. Vom Garten aus versuchten sie, gewaltsam durch eine Hauseingangstür zu gelangen. Die Tür hielt stand, es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 08:12

    POL-HSK: Einbruch Am Bahnhof in Elleringhausen

    Olsberg (ots) - Am 14.12.2025 wurde der Polizeiwache Brilon gemeldet, dass in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Olsberg-Elleringhausen eingebrochen wurde. An dem abgelegenen Haus in der Straße Am Bahnhof zerstörten bislang unbekannt Täter ein Fenster, um Zutritt in das Gebäude zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 20:48

    POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus

    Brilon (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Mühlenweg ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und gelangten so ins Haus. Die Tatbeute ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Brilon entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 17:06

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Meschede, OT Berge (ots) - Auf der Oberberger Straße ereignete sich am Sonntag, gegen 14:18 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dort befuhren zwei Fahrzeuge hintereinander die Oberberger Straße in Richtung Berge. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt während der Fahrt offenbar medizinische Probleme, so dass er sein Fahrzeug ungewollt beschleunigte, in das vor im fahrende Fahrzeug fuhr und mit diesem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren