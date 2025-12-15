Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Udorf

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 11.12.2025 auf den 12.12.2025 um 18:30 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in Marsberg-Udorf einzubrechen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt auf ein Grundstück in der Richard-Schleimer-Straße. Vom Garten aus versuchten sie, gewaltsam durch eine Hauseingangstür zu gelangen. Die Tür hielt stand, es blieb beim Versuch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Marsberg unter 02992-90200 in Verbindung zu setzen.

