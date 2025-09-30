PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Samstag, 27. September 2025, gegen 4:55 Uhr, kam es in der Schützenstraße, im Bereich des Rockpalast (Hausnummer 11), zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte eine bislang unbekannte Person dem Opfer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen, die eine medizinische Behandlung erforderlich machten.

Im Tatzeitraum hielten sich mehrere Personen im Umfeld der Lokalität auf, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Vorfall beobachtet worden sein könnte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 30.09.2025 – 13:32

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen (Wochentag korrigiert)

    Nordhorn (ots) - Zwischen Mittwoch, 24. September 2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 26. September 2025, 18:00 Uhr, wurde in der Brunnenstraße ein Zaun am Grundstück Anninkskamp 12 beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mutmaßlich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei den Zaun. Anschließend entfernte ...

    mehr
  • 30.09.2025 – 13:10

    POL-EL: Haselünne / B402 - Traktor brennt während der Fahrt aus - Fahrer bleibt unverletzt

    Haselünne / B402 (ots) - Am Dienstagvormittag (30.09.2025) ist auf der Bundesstraße 402 ein Traktor vollständig ausgebrannt. Gegen 11:05 Uhr bemerkte der 72-jährige Fahrer während der Fahrt von Meppen in Richtung Haselünne technische Probleme an seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine der Marke Same Rubin. Der Mann konnte den Traktor noch an der Einmündung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren