Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Gefährliche Körperverletzung - Polizei sucht Zeugen

Meppen (ots)

Am Samstag, 27. September 2025, gegen 4:55 Uhr, kam es in der Schützenstraße, im Bereich des Rockpalast (Hausnummer 11), zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprühte eine bislang unbekannte Person dem Opfer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Das Opfer erlitt dabei Verletzungen, die eine medizinische Behandlung erforderlich machten.

Im Tatzeitraum hielten sich mehrere Personen im Umfeld der Lokalität auf, sodass die Polizei davon ausgeht, dass der Vorfall beobachtet worden sein könnte.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen oder zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell