Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen
L53 - Transporter prallt gegen Baum - Fahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Niederlangen / L53 (ots)

Am Dienstagvormittag (30.09.2025) ist ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 53 ums Leben gekommen.

Der 45-Jährige war gegen 11:10 Uhr mit seinem Transporter Fiat Ducato von Niederlangen in Richtung Lathen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L53 voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

