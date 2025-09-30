PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen (Wochentag korrigiert)

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, 24. September 2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 26. September 2025, 18:00 Uhr, wurde in der Brunnenstraße ein Zaun am Grundstück Anninkskamp 12 beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren mutmaßlich von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei den Zaun. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden oder Angaben zu hinterlassen.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeuginnen und Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem verantwortlichen Fahrzeug geben können, sich unter 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
