POL-KN: (Tuttlingen) - Werkzeuge im Wert von 3.500 Euro aus Kastenwagen gestohlen (06.07.2025)

Spaichingen (ots) - In der Nacht auf Montag hat eine alkoholisierte Radfahrerin in der Robert-Koch-Straße versucht, nach einem Zusammenstoß mit einem VW zu flüchten. Gegen 00:30 Uhr überholte ein 30-Jähriger mit einem VW Passat eine in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin mit ausreichendem Abstand. Als sich ...

mehr