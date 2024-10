Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kreuzung nach Unfall gesperrt

Ilmenau (ots)

Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung Bücheloher Straße / Am Vogelherd in Ilmenau. Der 71-jährige Fahrer es VW Golf befuhr die Straße "Am Vogelherd" in Richtung Bücheloher Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 50-Jähriger mit seinem LKW die Tankstellenausfahrt AGIP in Richtung Bücheloher Straße. An der Kreuzung wollte der VW-Fahrer nach links in die Bücheloher Straße abbiegen. Hierbei übersieht er den bereits fahrenden Lkw und es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Am Pkw VW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Auch am Lkw entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 3000EUR im Frontbereich. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Alle Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt. Die Kreuzung war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Fahrzeug gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell