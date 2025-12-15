Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Neheim und Wennigloh

Arnsberg (ots)

Diverse Objekte wurden am vergangenen Wochenende zum Ziel von Einbrechern.

Am Samstag, den 13.12.2025, im Zeitraum von 17:30 bis 19:10 Uhr, kam es in der Straße Eichenwinkel in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster im vorderen Bereich Zutritt dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde.

Am Samstag, den 13.12.2025, im Zeitraum von 15:40- 22:00 Uhr, kam es in der Ordensmeisterstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zuritt zu dem Haus. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen in verschiedenen Räumen. Anschließend flüchteten sie mit ihre Tatbeute in unbekannte Richtung.

Am Samstag, den 13.12.2025, im Zeitraum von 15:00- 19:00 Uhr, kam es in der Schobbostraße in Neheim zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Tür im rückwärtigen Bereich Zutritt zu dem Objekt. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass die unbekannten Täter etwas entwendeten.

Am Samstag, den 13.12.2025, um 18:41 Uhr, erhielt die Polizeiwache Arnsberg Kenntnis von einem laufenden Einbruchsversuch in der Straße Haselweg in Moosfelde. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam, sich über ein Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung zu verschaffen. Da er an dem Fenster scheiterte, versuchte er es anschließend an dem darunterliegenden Fenster der dortigen Kellerwohnung. Dieser Versuch schlug ebenfalls fehl. Eine Wohnungsinhaberin konnte aus ihrem Fenster die Beine des unbekannten Täters sehen und ließ daraufhin die Jalousien herunter. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Durch die Polizei wurden unmittelbar Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Diese verliefen bislang ohne Ergebnis.

Im Zeitraum vom 12.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 13.12.2025 um 14:00 Uhr kam es in der Straße Auf der Haar in Wennigloh zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus. Derzeit ist nicht bekannt, dass die unbekannten Täter etwas entwendeten.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell