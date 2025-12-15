Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Schützenhalle Olpe
Meschede (ots)
Im Zeitraum vom 11.12.2025 um 18:00 Uhr bis zum 14.12.2025 um 10:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Schützenhalle Olpe in der Freienohler Straße ein. Sie hebelten drei Fenster auf, um ins Innere der Schützenhalle zu gelangen. Im Gebäude wurde jedoch nichts entwendet oder beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.
