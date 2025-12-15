POL-HSK: Einbruch in Schützenhalle Olpe

Eslohe (ots) - Am 14.12.2025 gegen 02:00 Uhr machten sich zwei bislang unbekannte Täter an dem Hofladen im Schmiedeweg in Wenholthausen zu schaffen. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei. Ein Täter brach eine Geldkassette auf und entwendete das Kleingeld darin. Außerdem stahl er zwei Nussecken. An einer fest verschraubten Kasse scheiterte der Täter. Er konnte sie nicht öffnen. Der andere Täter hielt sich vor dem ...

