POL-MA: Mannheim: Streit zwischen drei Männern eskaliert

Mannheim (ots)

Im Stadtteil Schwetzingerstadt eskalierte am Dienstagabend ein Streit zwischen drei Männern und mündete in Handgreiflichkeiten.

Die drei Männer waren gegen 21.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen vor einem Beherbergungsbetrieb in der Schwetzinger Straße in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 34-Jähriger einem 28-jährigen Widersacher gegen Hals, Oberkörper und Handgelenk. Bei dem Streit wurde auch der geparkte VW eines 27-jährigen Mannes beschädigt. Zudem erlitt der 27-Jährige Verletzungen, da sein Finger in der Fahrertür des VW eingeklemmt wurde.

Durch mehrere Streifenbesatzungen konnten die Kontrahenten getrennt werden. Bei der Sachverhaltsaufnahme bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung beim 34-jährigen Täter. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Gegen den 34-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.

