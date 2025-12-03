Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen und umgefahren - eine Person verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer am Dienstagmorgen im Stadtteil Käfertal wurde ein 40-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Ein 51-jähriger Mann war gegen 8.30 Uhr mit seinem VW auf der Birkenauer Straße in Richtung Bahnhof Käfertal unterwegs. Beim Linkseinbiegen in die Bahnhofstraße übersah er einen 40-jährigen Radler, der ihm entgegenkam und stieß mit ihm zusammen. Der 40-Jährige stürzte vom Rad und zog sich Verletzungen am Kopf, Ellenbogen und der Hüfte zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen bislang keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Unfallermittlungen durch den Verkehrsdienst Heidelberg dauern an. Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

