POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag fuhr eine 23-Jährige mit ihrem VW auf der L 524 von Eberbach in Richtung Unterdielbach. Etwa auf Höhe des Beginns des zweispurigen Streckenabschnitts kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Da sie an der Unfallstelle keinen Handyempfang hatte, fuhr sie bis zu einem Waldweg zwischen Mülben und Wagenschwend weiter und verständigte dann die Polizei. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte eine Streife des Polizeireviers Eberbach fest, dass die 23-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin und Medikamenten stand. Daher musste sie eine Blutprobe abgeben. Trotz des erheblichen Unfallschadens an ihrem Auto blieb die Frau unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Gegen die Frau wird nun wegen des Verdachts einer Gefährdung des Straßenverkehrs unter Betäubungsmitteleinfluss ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

