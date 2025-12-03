PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrskontrolle entlarvt Einbrecher

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch um 02:55 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife des Polizeireviers Hockenheim einen Citroen, der in den frühen Morgenstunden in der Gleisstraße unterwegs war. In dem Fahrzeug befanden sich zum Kontrollzeitpunkt ein 24 und ein 26 Jahre alter Mann. Bei der weiteren Überprüfung des Laderaums des Fahrzeugs konnten die Beamten zwölf unzureichend gesicherte Fässer, gefüllt mit Altfett, feststellen. Die sichtlich nervösen Fahrzeuginsassen konnten keine entsprechenden Nachweise für die Fässer vorlegen. Währenddessen stellte eine weitere Polizeistreife bei einer zeitgleichen Überprüfung eines Schnellrestaurants in der Ketscher Straße frische Einbruchsspuren fest. Die vor Ort festgestellten Schuhspuren konnten mit den getragenen Schuhen der beiden Männer in Einklang gebracht werden. Zum derzeitigen Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Täter das Tor zum Lagerbereich des Schnellrestaurants überstiegen und die dort gelagerten Fässer entwendet haben. Der Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Duo musste die Beamten für die Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen auf das Polizeirevier begleiten. Das Fahrzeug wurde mitsamt dem Diebesgut beschlagnahmt und abgeschleppt. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

