Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aus einem Einfamilienhaus in der Dürerstraße wurden am Montagabend neben Bargeld auch Schmuck entwendet.

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft eine Balkontür im Erdgeschoss auf und gelangte im weiteren Verlauf in die Räumlichkeiten des Hauses.

In mehreren Zimmern und Schränken wurde nach Diebesgut gesucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck entwendet. Die Täterschaft verließ die Örtlichkeit anschließend in unbekannte Richtung.

Durch die gewaltsame Öffnung wurde die Balkontür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Das Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat den Fall übernommen und sucht Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

