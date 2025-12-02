PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Firmeneinbruch - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Einbruch in ein Firmengelände in Sinsheim wurde der Polizei am Montagmorgen gemeldet.

Unbekannte durchtrennten in der Zeit zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, den Zaun auf der Rückseite des Geländes eines Industriebetriebs in der Straße Breite Seite und gelangten so auf das Grundstück. Inwiefern die Unbekannten auch in die Fertigungshallen und Lager eingedrungen waren, ist derzeit noch unklar. Weiter ist noch unklar, ob tatsächlich etwas entwendet wurde.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

