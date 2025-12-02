POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, PM Nr. 3
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Um kurz nach 1 Uhr meldete sich am Dienstag eine Verwandte der vermissten Person. Sie gab an, dass sich die Frau nun bei ihr zu Hause befindet und folglich die polizeilichen Suchmaßnahmen eingestellt werden können.
