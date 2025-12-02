PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz, PM Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 1 Uhr meldete sich am Dienstag eine Verwandte der vermissten Person. Sie gab an, dass sich die Frau nun bei ihr zu Hause befindet und folglich die polizeilichen Suchmaßnahmen eingestellt werden können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

