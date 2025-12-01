PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz - PM NR. 1

Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es in Schönbrunn, in Schwanheim und den angrenzenden Waldgebieten, zu einem Einsatz von Polizeikräften zur Suche nach einer eventuell hilflosen Person. Hierzu befindet sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Max Koch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

