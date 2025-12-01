POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Polizeihubschrauber im Einsatz - PM NR. 1
Schönbrunn-Schwanheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es in Schönbrunn, in Schwanheim und den angrenzenden Waldgebieten, zu einem Einsatz von Polizeikräften zur Suche nach einer eventuell hilflosen Person. Hierzu befindet sich auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es wird nachberichtet.
