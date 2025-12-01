Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Stuhl auf Auto geworfen

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 9:15 Uhr warf ein noch unbekannter Täter im Quadrat M7 einen Stuhl auf einen dort geparkten Kia und beschädigte diesen dadurch an der Windschutzscheibe. Kurze Zeit später soll der Unbekannte in der Tiefgarage des Mannheimer Hauptbahnhofs ein weiteres Auto durch einen gezielten Tritt gegen den Scheinwerfer beschädigt haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehr als tausend Euro. Zeugen alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb jedoch erfolglos.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Mannes geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-3310 zu melden.

